Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı
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Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı

14.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:48

Son dakika haberler: SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ailelerinin gönderdiği mesajlarla, duygusal anlar yaşadı.

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ailelerinin gönderdiği mesajlarla, duygusal anlar yaşadı.

Hastanede sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen "Pandemi Değerlendirme Toplantısı"nda, Başhekim İlker Kızıloğlu'nun sunumu sırasında, ailelerin gönderdikleri mesajlar ekrandan gösterildi.

Hastanenin basın biriminin organizasyonuyla yapılan sürpriz nedeniyle Başhekim Kızıloğlu da şaşkınlık yaşadı.

Başhekim Kızıloğlu'nun çocuklarının "Babacığım seni telefonla çok aradılar. Çok emek verdin. Bu yüzden seninle gurur duyuyorum.", "Babacığım senin ve arkadaşlarının bayramını kutluyorum seninle gurur duyuyoruz seni çok seviyorum." ifadeleri duygulandırdı.

Bazı sağlık çalışanları, gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı
Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı
Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı
Son dakika haberleri! Bir hastanede sağlık çalışanları, ailelerinden gelen sürpriz mesajlarla duygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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