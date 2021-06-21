Son dakika haberleri: İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri: İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Zara ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dede torun hayatını kaybetti, nine ve diğer torun ise ağır yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dede torun hayatını kaybetti, nine ve diğer torun ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana geldi. M.P.(70) yönetimindeki 54 UG 705 plakalı araç yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. M.P. ve torunu F.P. (16) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Eşi A.P (65) ve diğer torun E.Y.(18) ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - SİVAS

Son dakika haberleri: İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri: İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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