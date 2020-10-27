Son dakika haberleri! İşte teröristlerin Amanoslara geldiği paramotor

Gelen son dakika haberlerine göre - İşte teröristlerin Amanoslara geldiği paramotor Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç'ten Amanoslar'a geldikleri paramotor ele geçirildi.

Dün akşam Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Bir terörist kendisini patlatırken, diğer terörist ise etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemeler kapsamında, 4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de paramotorla Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiğini belirlendi.

2 teröristin yeri ise tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

Teröristlerin sınırı geçtiği paramotorlar ise herkes tarafından merak edildi. Ekipler, teröristlerin kullandığı paramotorları ele geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ