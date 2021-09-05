Silivri'de fabrika yangını
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Silivri'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de fabrika yangını 2015 yılında yanan fabrikada yeniden yangın çıktı Silivri'de bulunan Kale Kayış fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de fabrika yangını

2015 yılında yanan fabrikada yeniden yangın çıktı

İSTANBUL - Silivri'de bulunan Kale Kayış fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı fabrikada 2015 yılında yangın çıkmış, 1 itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında şehit olmuştu.

Silivri Çanta Mahallesi'nde bulunan Kale Kayış Fabrikası'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan işçiler ise tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında da yangın çıktığı ve yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin şehit olduğu öğrenildi.

Silivri'de fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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