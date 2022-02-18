Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si...
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Son dakika haberi... İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa