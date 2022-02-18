Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si... - Haberler
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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si...

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, son günlerde piyasaya yüklü miktarda sahte para süren 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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