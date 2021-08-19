İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde...

İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ataşehir, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 475 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 497.1 gram kokain, 305 gram eroin, 100 gram marihuana, 690 gram skunk, 40 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 395 TL, 200 dolar ve 75 euro para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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