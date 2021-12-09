Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

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Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar araziye indi

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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