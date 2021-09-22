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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurdukları güvenlik şirketinin 15 çalışanı yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurdukları güvenlik şirketinin 15 çalışanı yakalandı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. Yıllar içinde örgütün mali yapısını şekillendiren ve KHK ile kapatılan Kaynak Holding'in o dönemdeki yöneticilerinin kurdukları ileri sürülen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı. Baskınlarda örgüt bağlantılı olduğu güvenlik şirketi çalışanı 16 kişiden 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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