Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı
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Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı Araçta kurtarılmayı bekleyen yaralı, "Felç mi olacağım" diye bağırdı İstanbul Mahmutbey yolunda kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplanarak adeta kağıt gibi ezildi.

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İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı

Araçta kurtarılmayı bekleyen yaralı, "Felç mi olacağım" diye bağırdı

İSTANBUL - İstanbul Mahmutbey yolunda kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplanarak adeta kağıt gibi ezildi. Araçta sıkışarak kurtarılmaya bekleyen sürücü, sağlık ekiplerine sürekli olarak, 'Felç mi olacağım' diyerek seslendi.

Kaza, saat 20.15 sularında Mahmutbey yolunda meydana geldi. Araçta bulunan Ergin G. ve 2 arkadaşı 22 AC 540 plakalı otomobil ile seyir halindeyken otomobil sürücüsü Ergin G. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkabilirken şoför Ergin G., hurdaya dönen araçta sıkışarak kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan Ergin G'yi, sıkıştığı yerden çıkartmak için adeta seferber oldu. Çalışmalar esnasında sık sık Ergin G., "Ben felç mi olacağım" diye bağırdı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araç kaza mahallinden kaldırılmasıyla cadde üzerinde trafik normale döndü.

Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı
Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı
Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı
Son dakika: İstanbul'da feci kaza: Direğe ok gibi saplanan araçtan sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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