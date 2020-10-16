Son dakika haberleri | İstanbul'da DHKP-C operasyonu (1)
16.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:06
Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. BASKIN YAPILAN ADRESLERDEN BİRİ DE ZEYTİNBURNU
Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı