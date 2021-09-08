Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAD-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet üzerinden yola savrulan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiine geldiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ANA YOLU KAPATTI, ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde yolu kapatarak gelen araçların geçişini yan yoldan sağladı. Polis ekipleri kaza sırasında motosikleti kimin kullandığı belirlemek için MOBESE görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kişiden geriye yolda kaskları kalırken, kaza sonrasında 500 metre savrulan motosiklet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri cenazelerin kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu Edirne istikametini tekrar araç geçişine açtı.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika haberleri! İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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