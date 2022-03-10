Son dakika: İSTANBUL-BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ'DEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İSTANBUL (DHA) - ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp 'dur' ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesi İstanbul'daki evine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan iki polis kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Dün şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin(30) cenazesi bugün Ümraniye'de bulunan Esenevler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehit Binici'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi Şeydanur Binici, babası Yakup ve annesi Yasemin Binici taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit evinin önündeki taziye çadırına gelip taziyede bulundu. Alınan helalliğin ve edilen duaların ardından şehidin cenazesi morga götürüldü. Cenazenin yarın cuma namazından sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde düzenlenecek törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor. Şehit Binici'nin Kuzey Siraç (4) isimli oğlu olduğu öğrenildi.