Son dakika haberi: Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan maganda yakalandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da geçen salı akşam saatlerinde asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.