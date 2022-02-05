Son dakika haberi: Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan maganda yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da geçen salı akşam saatlerinde asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.Polis, olayın ardından Y.Ö. (22) ve E.Ö. isimli yaşı küçük şüpheliyi gözaltına alındı. 2 kişiye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi'nden işlem yapıldı, 800 lira ceza kesildi.