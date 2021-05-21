Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı

Son dakika haberlerine göre İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.