Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
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Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler, daha sonra Kubbetu's Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotofkokteyli attığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
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