Son dakika haberleri | İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
Son dakika haberleri: İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ogün Duru