Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Haberler

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Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması NABLUS - Batı Şeria'da Nablus'un Burka beldesinde 1 Mart'ta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf...

Görüntü Dökümü:

Cenazenin omuzlarda taşınması

Slogan atarak yürüyüş yapılması

NABLUS - Batı Şeria'da Nablus'un Burka beldesinde 1 Mart'ta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf hayatını kaybetti. Seyf için, Burka beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Slogan, Mart, Güncel, Haberler

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