Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması NABLUS - Batı Şeria'da Nablus'un Burka beldesinde 1 Mart'ta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf...
Görüntü Dökümü:
Cenazenin omuzlarda taşınması
Slogan atarak yürüyüş yapılması
NABLUS - Batı Şeria'da Nablus'un Burka beldesinde 1 Mart'ta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf hayatını kaybetti. Seyf için, Burka beldesinde cenaze töreni düzenlendi.