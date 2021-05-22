İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Doğanay Yiğitoğlu - Haberler | 3. Sayfa

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı, yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı.

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı, yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı. Yapılan baskında çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 gün süren kapsamlı çalışmalar neticesinde 71 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. 1 şahısta ruhsatsız av tüfeği, 1 şahısta çalıntı bisiklet bulundu. Ayrıca 79,35 gram sentetik kannabinoid, 101 adet captagon hap, 27,14 gram metamfetamin, 672,78 gram esrar, 2 adet dişi hint keneviri, 65,72 eroin, 40,78 gram takoz esrar, 19,60 gram kenevir tohumu, 1 gram toz esrar, 1 gram kokain, 10 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ile 1 adet extacy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğanay Yiğitoğlu

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