İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı, yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskın yapıldı.