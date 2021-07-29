Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
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Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.

İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.

Yangınlarla boğuşan Akdeniz bölgesinde riskli bir coğrafyada bulunan İskenderun'da tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı.

Emniyet müdürü polisleri ticari taksi ile denetledi

HATAY – Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri şehrin 50 noktasında uygulama yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ekipler araç, motosiklet ve yayaları denetledi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin 50 ayrı noktasında güvelik tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda güvenlik güçleri tarafından araç ve motosikletlerde denetim yapılırken vatandaşların GBT'si sorgulandı. Denetimlerin memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar polise çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'te takip ederken ticari taksiyle denetim gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Güneş, birçok uygulama noktasına ticari taksi ile geldi, uygulama noktalarında bulunan sorumlu amirlerden bilgi aldı.

İskenderun'un 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde yaklaşık 700 polis görev yaparken, 2 bin 672 vatandaş, bin 518 araç, 202 motosiklet kontrol edildi, 14 araca 11 bin 336 TL trafik cezası uygulandı. 3 yoklama kaçağı, 2 aranan şahıs ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.
Son dakika haberleri... İskenderun polisi kentin 50 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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