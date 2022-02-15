Son dakika haberleri: İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

BARTIN'da, çalıştığı inşaatta iskeleden düşen Ahmet Kartal (44) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatta 10 metre yüksekliğindeki iskeleye çıkan Ahmet Kartal, dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Kartal, ihbarla adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kartal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.