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Son dakika haberleri: İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
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Son dakika haberleri: İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

Edinilen son dakika haberine göre BARTIN'da, çalıştığı inşaatta iskeleden düşen Ahmet Kartal (44) hayatını kaybetti.

BARTIN'da, çalıştığı inşaatta iskeleden düşen Ahmet Kartal (44) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatta 10 metre yüksekliğindeki iskeleye çıkan Ahmet Kartal, dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Kartal, ihbarla adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kartal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Ahmet Kartal, Güncel, Haberler

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