Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
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Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada

Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MERSİN'de gündüz saatlerinde bir iş yeri önünde duran saksıyı çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MERSİN'de gündüz saatlerinde bir iş yeri önünde duran saksıyı çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzerindeki iş yerine gelen kişi, kapı önünde duran saksısının olmadığını fark edince hemen güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde dün saat 16.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen bir şüphelinin, önce etrafı kontrol ettiği, daha sonra saksıyı sürükleyerek otomobiline yüklediği görüldü. İş yeri sahibi, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.


Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri... İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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