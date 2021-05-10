Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
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Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu

Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Aydın Sağlık (45), evindeki banyoda iş arkadaşı tarafından ölü bulundu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Aydın Sağlık (45), evindeki banyoda iş arkadaşı tarafından ölü bulundu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şeyhmüftü Mahallesi, Seyit Gazi Sokak'ta meydana geldi. Piyanistlik yapan ve bir süredir ilçedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Aydın Sağlık, sabah işe gelmeyince iş arkadaşları, telefon ile ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonlara yanıt verilmeyince, Sağlık'ın bir iş arkadaşı, evine doğru gitti. Bir süre kapıda bekleyen iş arkadaşı, ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdi ve Sağlık'ın banyodaki hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 45 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının evdeki incelemesinin ardından Sağlık'ın cesedi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.


- Mustafakemalpaşa
Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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