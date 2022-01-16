Son dakika haberleri! İran'da Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri! İran'da Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İran'da Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İran'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.

İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberine göre İran'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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