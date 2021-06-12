Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı
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Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı

Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güneyindeki Zikar (Nasıriye) vilayetinde Türk Universal Acarsan Şirketi tarafından yapımı tamamlanan 492 yataklı Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güneyindeki Zikar (Nasıriye) vilayetinde Türk Universal Acarsan Şirketi tarafından yapımı tamamlanan 492 yataklı Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Açılış sırasında yaptığı konuşmada Kazımi, "Irak'ın en modern hastanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Bu hastane, tıp alanında birçok bölümü ve teknik donanımı barındırıyor." dedi.

Hastanenin 492 yataklı olduğunu kaydeden Kazımi, kapasitenin ilerleyen dönemlerde daha da geliştirileceğini söyledi.

Açılışa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı.

Türk şirketi tarafından ülkenin güneyindeki Basra ve Meysan, Vasıt (Kut) vilayetleriyle Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ve Duceyl'de hastane yapımları devam ediyor.

Aynı Türk şirketi Kerbela'da da İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi'nin yapımını tamamlayıp geçen sene Irak hükümetine teslim etmişti.

Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı
Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı
Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı
Son dakika haberleri... Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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