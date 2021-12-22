Son dakika haberleri! İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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