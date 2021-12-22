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Son dakika haberleri! İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Son dakika haberleri! İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SULTANHİSAR, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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