Son dakika haberleri! İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri
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