Son dakika haberleri: 3 gün önce işe girdiği inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - 3 gün önce işe girdiği inşaatın 5'inci katından düşen İşçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Diyarbakır'dan 3 gün önce Şanlıurfa'da gelerek inşaatta işe başlayan işçi binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. İnşaatlarda alçı işi yapan Osman Çiçek (40), 3 gün önce Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek taşeron bir firmanın ihalesini aldığı TOKİ inşaatında çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde inşaatın 5'inci katına alçı çeken Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.