Son dakika haberleri! İmece usulü turizme yatırım

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı turizmin bölgesi olan Üçlerkayası Köyündeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla el ele verip Piknik alanı yapıyorlar.

Mesire ve piknik alanı yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda alanı kapsayacak. Üçlerkayası göletinin yanına yapılan bu alan ile vatandaşların turizm bölgesini ziyaret etmeleri ve burada bir mola vererek aile ortamında pikniklerini yapması amaçlanıyor.

Köy Muhtarı Muammer Özçelik, yaptığı açıklamada, "Üçlerkayası, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı kapsayan Frig vadisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Burada, kaya yerleşimleri, mezar odaları, mağaralar var. Buna bağlı olarak tabiat olarak da doğal güzelliklerimiz de var. Turizmde Frig vadisine katkıda bulunmak adına tüm köylü olarak biz de 'İmece usulü ile bir şeyler yapalım' dedik. Hem turizme katkıda bulunalım, hem de köyümüzü güzelleştirelim istedik. Bu çalışma yaptığımız yer, saniyede 27 litre kendiliğinden çıkan doğal kaynak su, kenarında Üçlerkayası göleti, kenarında yeşil alanımız, ormanımız, mağaralarımız, ormanlık alanımız, peri bacaları, kaya yerleşimleriyle hepsini birbirine bağlayan önemli bir noktada. Güzel bir çalışma yaparak turizme katkıda bulunacağız" dedi.

"Valimiz "Sıra Üçlerkayası Köyünde' demişti"

Muhtar Özçelik, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e de seslenerek "Valimiz bize 'Sıra Üçlerkayası'nda' demişti. İnşallah destekleri olacaktır. Köylü olarak çabalarımızı gösterelim, onlar da geldiğinde görürler ve destek olurlar, yolumuzu ve eksiklerimizi giderirler ben buna inanıyorum" diye belirtti. - AFYONKARAHİSAR