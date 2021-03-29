Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
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Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan tır sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan tır sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle tırı takip eden tır sürücüsünün ortağı ise kaza sonrası trafiği durdurmak isterken başka bir sürücünün çarpması üzerine olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Aytekin Baytekin idaresindeki tır, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çaparak kaza yaptı. Tır sürücüsünün ortağı olduğu öğrenilen ve tırın arkasından seyreden Erdinç Çardar da 67 TE 752 plakalı aracını yol kenarına park ederek trafiği durdurmaya çalıştı. Çardar'ı fark etmeyen Sinem N.; idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobiliyle araçları durdurmaya çalışan Erdinç Çardar'a ardından da 67 FA 345 plakalı cipe çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin çarptığı Erdinç Çardar olay yerinde; elektrik trafosuna çarpan ortağı Aytekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sinem N. de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek
Son dakika haberleri... İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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