Son dakika haberleri | İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşatılacak
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Son dakika haberleri | İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşatılacak

Son dakika haberleri | İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat'ta rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi, Tuzla'da bir sokağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat'ta rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi, Tuzla'da bir sokağa verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan Fener Sokağı'nın adı "Şehit Halil Demir Sokağı" olarak değiştirilme teklifi, komisyon tarafından kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi üzerine belediye ekiplerince, Fener Sokağı tabelasını çıkartılarak "Şehit Halil Demir Sokağı" tabelası asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiklerini, onlardan geriye ailelerinin ve isimlerinin emanet kaldığını belirtti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu ile Tuzla'da bulunan şehitlerin emanetleri ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Yazıcı, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son dakika haberleri | İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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Son dakika haberleri | İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşatılacak - Haberler
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