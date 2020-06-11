İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada
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İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

Son dakika haberi: SAMSUN'da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı.

İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada
11.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:12

SAMSUN'da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, 8 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekel bayisinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Adrese gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, buzdolabından aldığı içki şişesini pantolonunun içine sakladığı görülen şüphelinin, Ü.E. olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı Ü.E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ü.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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