Son dakika haberleri! IC Vakfı Ağrı'da köy çocuklarını kışlık kıyafet ve oyuncaklarla mutlu ediyor

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini yaptıran hayırsever iş adamı İbrahim Çeçen'in kurduğu "İbrahim Çeçen Vakfı" (IC) kış mevsiminin zorlu geçtiği köylerdeki çocukları, kışlık kıyafet, oyuncak ve hediyelerle sevindiriyor.

İhtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine burs desteği olmak üzere eğitim, spor ve birçok proje üreten IC Vakfı, dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da öğrencilere yönelik çalışma yürütüyor.

Vakfın Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer ve il temsilcisi Güven Karakaya, köy çocuklarını sevindirmek için bu yıl "IC Mutluluk Harekatı" projesi kapsamında öğrencilere kışlık mont, bot, atkı ve çeşitli ürünler veriyor.

Dinçer ve beraberindeki gönüllüler, kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Toklu köyü Şehit Er Osman Koç İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin önceden istedikleri kumandalı araba, helikopter gibi çeşitli oyuncakları onlara veren Dinçer ve beraberindekiler, kışlık kıyafet ve ayakkabı da hediye etti.

Dinçer, Aşağı Toklu köyü okulunda da öğrencilere çeşitli oyuncaklar dağıttı.

IC Vakfı Müdürü Dinçer, ülkenin birçok ilinde öğrencilere çeşitli ürünleri hediye olarak verdiklerini söyledi.

Bölgede kışın zor geçtiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"IC Vakfı olarak kentin bütün ilçelerine bağlı köylerde yüzlerce öğrenciye dokunmak için proje yarattık. Bugüne kadar binlerce bot ve mont dağıttık. Bunun yanı sıra personelimizden gelen oyuncak hediyelerini de köy okullarını ziyaret ederek, hem bir karne hediyesi hem de yeni yılda umut hediyesi olarak öğrencilere veriyoruz. Bu ay içinde Ağrı'da 68 köye ulaştık. 5 bine yakın çocuğumuza mont, bot ve oyuncak ulaştırdık. İbrahim Çeçen Vakfı olarak çocukları gülümsetmek istedik."

Öğrencilerin hayallerindeki oyuncaklara kavuştuğu için çok mutlu olduklarını dile getiren Dinçer, onları gülümsetmeye devam edeceklerini aktardı.