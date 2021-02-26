Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılışının ardından ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti. Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte salona gelen pastayı keserek misafirlere ikram etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı