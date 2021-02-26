Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

26.02.2021 22:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılışının ardından ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti. Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte salona gelen pastayı keserek misafirlere ikram etti.

Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 00:25:34. #1.14#
title