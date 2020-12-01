Son dakika haberleri... HIV'li kan verilen çocuk, doktor olma hayaliyle ders çalışıyor
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Son dakika haberleri... HIV'li kan verilen çocuk, doktor olma hayaliyle ders çalışıyor

01.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:58
Son dakika haberleri... HIV'li kan verilen çocuk, doktor olma hayaliyle ders çalışıyor

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede HIV'li kan verilen ve bu nedenle 12 yıldır zor günler geçiren 14 yaşındaki Y.Ç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek doktor olma hayaliyle derslerine çalışıyor.

Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede HIV'li kan verilen ve bu nedenle 12 yıldır zor günler geçiren 14 yaşındaki Y.Ç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek doktor olma hayaliyle derslerine çalışıyor.
Henüz 1,5 yaşındayken 2008 yılında üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunun sol bölümünde yanıklar oluşan, kaldırıldığı hastanede verilen kanda HIV tespit edilen Y.Ç'nin ailesi, tüm olumsuzluklara rağmen çocuklarının sağlığına kavuşacağına inanıyor.
Y.Ç, evlerinin yakınında bulunan okulda 9'uncu sınıfa devam ediyor, arkadaşları ve kardeşiyle oynayarak vakit geçiriyor.
Baba Mehmet Ç, AA muhabirine, hayatlarının yaşadıkları talihsiz olay sonrası çok değiştiğini ve oğlunun yeniden sağlığına kavuşması için büyük çaba harcadığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle çok hassas ve dikkatli davrandıklarını, çocuğunu özenle koruduklarını anlatan baba Mehmet Ç, "Bu salgın çok tehlikeli, oğlumunki daha da ağır onu çok iyi bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Eve misafir kabul etmiyoruz, bunu yapmak istemiyoruz ama tedbirli olmalıyız. Oğlumun zaten hassas bir hastalığı var, yeni tip koronavirüse yakalanmaması için çok dikkat ediyoruz." dedi.
Oğlunun doktor olma hayalinin olduğunu dile getiren Mehmet Ç, kendilerinin de oğullarının eğitimi için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.
"Derslerime evde çalışıyorum"
Y.Ç, pandemi nedeniyle okulundan ve arkadaşlarından ayrı kaldığı için üzgün olduğunu, okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak için herkesin Kovid-19 tedbirlerine uymasını istedi.
Yakalandığı hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Y.Ç, kimsenin hasta olmasını istemediğini bu durumun çok zor olduğunu anlattı.
Yeni tip koronavirüse yakalanmamak için kendisine çok dikkat ettiğini, maske takip sosyal mesafe kurallarına uyduğunu dile getiren Y.Ç, "Doktor olup insanları tedavi etmek istiyorum. Derslerime evde çalışıyorum, televizyon ve internetten dersleri izliyorum. Herkesin sağlıklı kalması için pandemi kurallarına uymasını istiyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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