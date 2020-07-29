Hırsız, girdiği kafede dondurma yedi
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Hırsız, girdiği kafede dondurma yedi

Son dakika güncel haberine göre ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği markette kasada para bulamayan şüpheli, en pahalı çerezleri bir poşete doldurup, dondurma keyfi yaptı.

Hırsız, girdiği kafede dondurma yedi
29.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:23

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği markette kasada para bulamayan şüpheli, en pahalı çerezleri bir poşete doldurup, dondurma keyfi yaptı. Dondurmasını yiyen hırsız, 35 dakika sonra iş yerinden çıkarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen günlerde saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Yeşil Vadi Kafe Park'ta meydana geldi. İş yerine giren hırsız, kasayı kontrol etti. Kasada para bulamayan hırsız, bahşiş kutusundakileri aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, ardından çerez tezgahında bulunan çerezleri bir poşete doldurdu. Bununla yetinmeyen hırsız, dondurma dolabının önünde durup külaha doldurduğu dondurmayı yemeye başladı. Hırsızın 35 dakika süren keyif anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah gelince durumu fark eden iş yeri sahibi Selahattin Seyyar, 3 yıllık esnaf olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olay geldiğini söyledi. Seyyar, "İş yeri kapalıyken saat 02.00 sıralarında hırsız arka kapıdan içeri giriyor. Bahşiş kutusunu aldıktan sonra, poşet arıyor. Sonrasında pahalı çerezlerden poşete koyuyor. Dondurma dolabının önüne geliyor. Külaha dondurma koyuyor ve yedikten sonra da geldiği yerden çıkıp gidiyor. Adamın rahatlığına şaşırdım. Sanki kendi iş yeri gibi davranıyor" dedi.

Polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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