Son dakika haberleri: Hintli İslam alimi Vahidüddin Han, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Hintli İslam alimi Vahidüddin Han, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Hintli İslam alimi Vahidüddin Han, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistanlı İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistanlı İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, Yeni Delhi'de Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vahidüddin Han'ın oğlu Zaferül İslam Han, 96 yaşındaki babasının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han akşam saatlerinde son nefesini verdi. Doktorlar duran kalbini hayata döndürmeyi başaramadı. Onun için dua edin. Amin" ifadelerini kullandı. Zaferül İslam Han, bugün düzenlenen cenaze töreniyle babasının toprağa verildiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından Han'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "İlahiyat ve maneviyat konularında ışık tutan bilgisi ile hatırlanacak" ifadelerini kullanarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Toplamda 200'den fazla eseri bulunan Mevlana Vahidüddin Han, Hindistan'da Ulusal Vatandaş Ödülü ve Rajiv Gandhi Ulusal Sadbhavana Ödülü'ne laik görülmüştü. Vahidüddin Ocak ayında Hindistan'daki önemli ödüllerden Padma Bhushan Ödülü'nü almıştı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Azamgarh kentinde 1925 tarihinde dünyaya Mevlana Vahidüddin Han, dünya barışına katkıları nedeniyle dünya çapında tanınan bir İslam alimiydi. - YENİ DELHİ

Son dakika haberleri: Hintli İslam alimi Vahidüddin Han, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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