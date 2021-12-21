Son dakika haberleri: HDP'Lİ BELEDİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜN YER ALDIĞI PANKARTIN ASILMASINA İZİN VERMEDİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Tügva İlçe Temsilciliği tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ?'Kur dediğin bugün artar yarın düşer sözünün yer aldığı pankartın asılmasına HDP'li Silopi Belediyesi izin vermedi. Tügva üyeleri pankartı gece yarısı üst geçide astı.

Silopi Tügva İlçe Temsilciliği yaklaşık 15 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur dalgalanması için söylediği ?'Kur dediğin bugün artar yarın düşer' sözlerini pankart yaparak caddeye asmak istedi. HDP'li Silopi Belediyesine dilekçe ile yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilince, ikinci bir dilekçe daha yazıldı. İkinci müracaat için yaklaşık 15 gündür bekleyen ve sonunda olumsuz bir yanıt alan Tügva Silopi ilçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu pankartı İpekyolu üzerindeki üst geçide astı.

Haşimoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kurla alakalı bir sözü meydanlara taşımak istedik. Bu sebeple bir pankart hazırlayıp üst geçite asmak istedik. Silopi belediyesine iki defa müracaata bulunduk. Müracaatımız her iki defasında da ret alınca bizde 15 günlük bir süreyi bekledik. 15 günlük sürenin sonunda pankartımızı izin almaksızın asma gereğini duyduk dedi.