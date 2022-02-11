Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."
AA, Zeynep Çetinkaya - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."
AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel