Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." - Haberler
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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."

AA, Zeynep Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."

AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Haziran, Güncel, Haberler

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