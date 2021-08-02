Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de orman yangınının meydana geldiği Aydıncık ilçesinde, AFAD İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de orman yangınının meydana geldiği Aydıncık ilçesinde, AFAD İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Elvan, Mersin'deki yangınların son bulduğunu ancak başka kentlerde devam eden yangınlar olduğunu kaydetti. Elvan, yangınların söndürülmesinde canla başla ve insanüstü mücadeleye şahit olduklarını söyledi.

'150 KİŞİ TABURCU OLDU'Mersin'de Silifke ve Aydıncık ilçelerinin yangınlardan önemli ölçüde etkilendiğini hatırlatan Bakan Elvan, "150'nin üzerinde vatandaşımız bu yangından etkilenmiş durumdaydı. Tüm tedavileri, hastane işlemleri tamamlandı ve tamamı taburcu oldu. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı'mız yakinen bu yangınlar konusunda gerekli tüm hassasiyeti gösteriyor; devletimiz, hükümetimiz, imkanları neyse bu imkanlar nispetinde gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizatihi kendisi ifade etti. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'mız tensipleriyle yangın yaşayan bölgelerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Cumhurbaşkanı'mız, yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bütün olarak karşılanacağını da ifade etti. Bu çerçevede de vergi, SGK primleri, esnaf kredilerinin ertelenmesi, tarım kredi kooperatif kredilerinin ertelenmesi noktasında da gerekli adımlar atıldı" diye konuştu.Aydıncık ve Silifke ilçelerinde hasar tespitinin hemen hemen tamamlandığını anlatan Elvan, "Bina ve eşya hasar tespit çalışmaları tamamen bitti. Diğer taraftan ekili ve dikili alanlarla hayvancılık alanındaki hasar tespit çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Yüzde 70'in üzerinde bir tamamlanma söz konusu. Girilemeyen bazı alanlar var. Bu çalışmaları da bugün, en geç yarın tamamlamış olacağız. Devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir, olmaya da devam edecektir" dedi.

Bakan Elvan, yangınların söndürülmesinde emeği olan tüm kurum çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür etti. Elvan, daha sonra yangında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunup, bölge halkı ile bir araya geldi.


Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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