Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
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Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi

27.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:04
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı için tören düzenlendi.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı için tören düzenlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, 15 gündür Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Gümüşhane'de defnedilecek Canlı için bir yılı aşkın süredir görev yaptığı İSTAÇ'ın Şişli'deki Genel Müdürlük binasının önünde anma töreni düzenlendi. Törene, annesi Havva, babası Temel, eşi Müzeyyen, çocukları Ebru, Elif, Yunus Emre Canlı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı siyasiler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde Mustafa Canlı için dualar edildi, mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelenlerden "helallik" alındı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok üzüntülüyüz. Bizim yol arkadaşımız, abimiz. Gerçekten iz bırakıp bu dünyadan göçen iyi bir aile babası. Abimizin bütün emanetleri bizimdir. Ailesi her şeyiyle bizimdir. Hiçbir tereddüt duymasınlar. En güzel şekilde onun anısını Gümüşhane'de yaşatacak bir alanı da biz İBB olarak yapacağız. Onun izinin de sabit kalması için inşallah Gümüşhane'ye iz bırakacak bir hizmetimiz olacak" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Mustafa Canlı'nın cenazesi, şehirlerarası ambulansa koyularak defnedilmek üzere Gümüşhane'ye gönderildi.  Canlı, yarın Gümüşhane'de öğlen namazına müteakip defnedilecek.  


- İstanbul
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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