Son dakika haberleri: Havza'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Son dakika haberleri: Havza'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

19.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:46
Son dakika haberleri: Havza'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Son dakika haber... Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Dün akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması gerçekleştirdi.

Havza Vezirköprü kara yolu Çayırözü mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada jandarma ekibince araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgulaması ve maske denetimi yapıldı.

Uygulamada yasağı ihlal ettikleri tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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