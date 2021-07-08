Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin çatısında gezen kedi, üstü açık olan havalandırma bacasından düşerek mahsur kaldı. Ev sahibi havalandırmadan gelen kedinin sesini duyduktan sonra 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, spiral makinesiyle kedinin olduğu yeri keserek, mahsur kaldığı alandan kurtardı. Olaydan herhangi bir yara almadan kurtarılan kedi, tekrardan yaşam alanına bırakıldı.

Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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