Son dakika haberleri | Hatay'da soğuk hava deposunda yangın (2) - Haberler
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Son dakika haberleri | Hatay'da soğuk hava deposunda yangın (2)

Son dakika haberleri | Hatay'da soğuk hava deposunda yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Erzin ilçesinde bir soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında çıkan yangına 22 araç ve 79 personel ile müdahale edildi.

ERZİN, HATAY (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında çıkan yangına 22 araç ve 79 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında milyonlarca liralık zarar oluştu. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.


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