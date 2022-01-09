Son dakika haberleri | Hatay'da soğuk hava deposunda yangın (2)

ERZİN, HATAY (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında çıkan yangına 22 araç ve 79 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında milyonlarca liralık zarar oluştu. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Son Dakika Haberleri

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