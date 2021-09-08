Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HATAY'ın Samandağ ilçesinde, seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından büyümeden söndürüldü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mahalledeki seraların yakınında bulunan sazlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Seraları tehdit eden yangın, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan

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