Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
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Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu

Hatay'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan 29 yaşındaki mahalle bekçisi, zeytin bahçesinde ölü bulundu. Kafasına aldığı tek kurşunla hayatını kaybeden bekçi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

17.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:13

2018 yılında girdiği sınavı kazanarak mahalle bekçisi olarak görev yapmaya başlayan mahalle bekçisi Erkan E., dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Erkan E.'yi merak eden yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bekçinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bugün öğleden sonra Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde vatandaşlar, zeytin bahçesi içerisinde bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin kayıp mahalle bekçisi Erkan E.'ye ait olduğu belirlendi. Bekçinin ölümünü haber alan yakınları, cansız bedenin bulunun bölgeye geldi. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarını, polis ekipleri teselli etti. Erkan E.'nin kafasına aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiğinin saptanması üzerine polis, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Erkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
ERZURUMLU: bekçi, hizmetli gibi isimlerin kaldırlıp saygın isimler koyulması lazım kamuda
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YOURMCU: Bekçi kardeşlerimiz çok havalılar kendilerine dokunulmaz sanıyorlar her şeyden nem kapıyorlar görevini iyi yapanlar çoğunlukta...
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UNUTULMAZ BUNLAR: Silahsiz adami yolara koyiosunuz bu sizin sucunuz devlet olarak . Bekci nedir abi Adam neabsin kafami atsin kursuna verin tabanca verin eyitimi . Bak bidaha bekciler garip dusiormu
Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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