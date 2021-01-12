Son dakika haberleri: Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunoğlu, Eriklikuyu, Çubuklu, Yaylıca ve Kapısuyu mahallelerinde farklı zamanlarda iş makinelerinden 930 litre akaryakıt ve 2 akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma sonucu C.E, B.A. ve K.K. olduğunu belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde akaryakıt ve akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş