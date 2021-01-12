Son dakika haberleri: Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

12.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:41
Son dakika haberleri: Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunoğlu, Eriklikuyu, Çubuklu, Yaylıca ve Kapısuyu mahallelerinde farklı zamanlarda iş makinelerinden 930 litre akaryakıt ve 2 akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu C.E, B.A. ve K.K. olduğunu belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde akaryakıt ve akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Ömer Bayram Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:43:43. #1.15#
title