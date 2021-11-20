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Son dakika haberleri: Hatay'da çocuklar için Kur'an Kursu açıldı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hatay'da çocuklar için Kur'an Kursu açıldı

Son dakika haberi... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çocuklar için yapılan Hacı Nurettin Bayraktar Kur'an Kursunun açılışı yapıldı.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çocuklar için yapılan Hacı Nurettin Bayraktar Kur'an Kursunun açılışı yapıldı.

Bozlu Mahalle'sindeki açılışta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurban kesildi.

Açılışa, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgin katıldı.

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AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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