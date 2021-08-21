Son dakika haberleri! Hatay'da çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Hatay'da çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri! Hatay'da çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Torun Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus Topal (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus Topal, Mehmet G'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Mehmet G.'nin babası Mustafa G'de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus Topal'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Topal'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Mehmet G. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kırkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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