Son dakika haberleri! Hatay'da 4 noktada örtü yangını çıktı
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Son dakika haberleri! Hatay'da 4 noktada örtü yangını çıktı

27.12.2020 03:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 03:28
Son dakika haberleri! Hatay'da 4 noktada örtü yangını çıktı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralara yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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