Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
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Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

22.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Son dakika haberler... Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeline Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde konularında eğitim verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeline Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde konularında eğitim verildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Narko-Rehber eğitimleri sürüyor. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis memurları Mehmet Paldım ve Halil Aydın tarafından hastane çalışanlarına eğitim verildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, hastane yöneticileri ve personelin katıldığı eğitimde, ekiplerce uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımın sağlanması, il geneli yerel yönetimlerin ve vatandaşların faaliyetlere destek olması ve ihbar mekanizmasının güçlendirilip farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, insanları tehdit eden ve bağımlılık yapan narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı gibi konular aktarıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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