Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

14.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:20
Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sağlık çalışanı Abdullah B., evinde ölü bulundu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sağlık çalışanı Abdullah B., evinde ölü bulundu. Abdullah B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Akyazı Devlet Hastanesi'nde idari işler personeli olan Abdullah B.'den haber alamayan iş arkadaşları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, Abdullah B.'nin, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evine gitti. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından içeri giren polis, Abdulah B.'yi yerde hareketsiz buldu. 112 Acil ekibi, Abdullah B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan araştırmada evde mangal ve yanmış kömürlerin bulundu. 2 çocuk Abdullah B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, araştırmasını sürdürüyor.


Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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