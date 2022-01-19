Son dakika haberleri! Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı polis aracı yetişti

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te içerisinde hasta bulunan ve hastaneye yetişmek isterken kara saplanan otomobil, zırhlı polis aracın yardımıyla saplandığı yerden çıkarılarak hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelirken, binlerce araç yolda kaldı, vatandaşlar mahsur oldu. Kent merkezinde, içerisinde hasta bulunan ve hastaneye yetişmek isterken kara saplanan bir otomobilin yardımına ise polis ekipleri yetişti.

Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı polis aracı yetişti

Hareket halindeyken kontrolünü kaybederek kara saplanan araç, zırhlı polis aracın yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldıktan sonra polis ekipleri eşliğinde hastaneye yetiştirildi. Polis ekiplerinin kara saplanan aracı kurtarma çalışmaları ise kent güvenlik sistemi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kara saplanan otomobilin zırhlı polis aracına bağlanan zincirle çekilerek kurtarılma anları yer aldı. - GAZİANTEP